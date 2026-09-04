Документальный фильм об актере Мэттью Перри выйдет на Netflix в октябре

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Стриминговый сервис Netflix анонсировал трехсерийный документальный фильм об актере ситкома "Друзья" Мэттью Перри. Премьера проекта состоится 27 октября, сообщила пресс-служба компании.

Картина получила название The One About Matthew Perry. Режиссером выступила лауреат премии "Эмми" Мэри Робертсон. В Netflix отметили, что это камерный сериал.

В основу проекта легли интервью с сестрой актера Мией и его ближайшими друзьями. Также в фильм войдут неопубликованные фотографии и видеозаписи из частного семейного архива.

О смерти Перри стало известно 28 октября 2023 года. Актер утонул в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе из-за острого воздействия наркотика.

Спустя время полицейские заявили, что наркотические вещества в дом артиста принесла актриса Брук Мюллер. По данным СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками – они помогали добыть и доставить психотропное вещество.

В результате врача Сальвадора Пласенсию приговорили к 2,5 года тюрьмы. Посредника в покупке наркотика Эрика Флеминга приговорили к 2 годам, а еще одного врача, Марка Чавеса, к 8 месяцам домашнего ареста. Личного помощника актера Кеннета Ивамасу приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы, а самый большой срок по делу о смерти актера получила Джасвин Сангхе – 15 лет.