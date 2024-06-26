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26 июня, 16:12

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In Touch Weekly: актриса Брук Мюллер принесла наркотики в дом Мэттью Перри

Актриса Брук Мюллер принесла наркотики в дом Мэттью Перри

Фото: AP Photo/Dan Krauss

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что актриса Брук Мюллер принесла наркотики в дом актера Мэттью Перри, пишет In Touch Weekly.

По данным правоохранителей, актрису допросили и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение, а также получить имена еще нескольких пособников.

Мэттью Перри умер 28 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.

Правоохранители сообщали, что запрещенных наркотических препаратов при осмотре дома актера не обнаружили. Позднее стало известно, что Перри скончался в результате острого воздействия кетамина, из-за которого утонул в джакузи.

Ушел из жизни актер Мэттью Перри

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