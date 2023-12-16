Актер Мэттью Перри умер в результате воздействия кетамина

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Актер Мэттью Перри, прославившийся в том числе ролью в сериале "Друзья", умер в результате острого воздействия кетамина, из-за которого утонул в джакузи. Об этом со ссылкой на отчет о вскрытии, опубликованный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса, сообщает CNN.

"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", – указано в сообщении.

Факторами, способствовавшими смерти актера, также стали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренофина, который используется при лечении депрессии и опиоидной зависимости.

Сообщается, что актер проходил терапию от депрессии и тревоги путем введения кетамина в кровоток. В материале указано, что его смерть признана следствием несчастного случая.

Мэттью Перри скончался 28 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.

Причину смерти не удалось установить спустя несколько дней. Запрещенных наркотических препаратов при осмотре дома актера найдено не было.



Ушел из жизни актер Мэттью Перри