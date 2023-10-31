Партнеры Мэттью Перри по сериалу "Друзья" выразили соболезнования в связи с его смертью

Фото: кадр из сериала "Друзья"; режиссер – Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек; производство – Warner Bros. Television

Звезды американского телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выразили соболезнования в связи со смертью своего партнера по съемкам Мэттью Перри, сообщает издание People.

В совместном заявлении актеры сообщили, что опустошены кончиной Перри, поскольку они были больше чем просто партнеры по съемкам.

"Мы семья... Так много можно сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю... Со временем мы скажем больше, когда сможем... Наши мысли и наша любовь сейчас с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру", – заявили звезды.

Актер ушел из жизни в возрасте 54 лет. Его тело было обнаружено в субботу, 28 октября, в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе.

По данным СМИ, причина смерти Перри пока не установлена. Офис коронера Лос-Анджелеса приступил к расследованию. Вероятно, установление причин смерти актера займет несколько месяцев и будет включать токсикологические тесты.

В правоохранительных органах уточнили, что эксперты не нашли у Перри запрещенные наркотические препараты. Полиция намерена провести экспертизу лекарств, которые были обнаружены в доме.

Ушел из жизни актер Мэттью Перри