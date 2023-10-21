Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

Фото: фотохроника ТАСС/Вячеслав Ун Да-син и Виктор Шандрин

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФК "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру. Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры", – отметили в сообщении.

Бобби Чарльтон родился 11 октября 1937 года в Великобритании в городе Ашингтон. Большую часть своей футбольной карьеры он отыграл "Манчестер Юнайтед" в честве капитана команды.

Чарльтон играл на позиции атакующего полузащитника. Футболист был обладателем отработанного дриблинга, точного паса и поставленного дальнего удара. Многие его признают одним из самых великих футболистов Англии всех времен.