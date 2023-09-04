Чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Кащей умер в 74 года

Фото: Фотохроника ТАСС/Игорь Уткин

Чемпион мира 1975 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Владимир Кащей ушел из жизни в 74 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза конькобежцев России.

После завершения карьеры он перешел на тренерскую работу. В 1978–1980 годах работал преподавателем Центрального совета ДСО "Буревестник" по спринту. А в 1977–1995 годах начал тренировать воспитанников в ГДОИФК имени Лесгафта. Отмечается, что Кащей защитил степень кандидата педагогических наук.

"За подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Сараево в 1984 году был награжден орденом Дружбы народов. Впоследствии был удостоен звания заслуженного тренера СССР", – говорится в сообщении.

Кащей воспитывал чемпиона Олимпийских игр, мира и СССР Сергея Фокичева. Кроме того, он участвовал в подготовке конькобежца Игоря Железовского. Кащей был удостоен ордена "Знак Почета". Союз конькобежцев России выразил соболезнования родным и близким спортсмена.