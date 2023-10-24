Гитарист Massive Attack умер в возрасте 44 лет

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Гитарист британской трип-хоп-группы Massive Attack Анджело Брускини скончался на 45-м году жизни. Об этом музыкальный коллектив сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, признан экстремистским и запрещен на территории РФ).

"Опустошены. Какое счастье, что в этой жизни мы пересеклись с тобой и твоим ярким, эксцентричным талантом. Невозможно оценить твой вклад. Покойся с миром, Анджело", – говорится в сообщении.

В июле этого года артисту диагностировали рак легких, о чем он сообщил в своих социальных сетях. Тогда медики отказались от каких-либо прогнозов.

Анджело Брускини родился в Бристоле. К Massive Attack он присоединился в 1990-х. Также он играл с коллективами The Blue Aeroplanes, The Numbers, Rimshots.

Massive Attack основали в Бристоле в 1988 году. С 1991 по 2010 год группа выпустила пять студийных альбомов.