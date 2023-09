Умер основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл

Фото: телеграм-канал Baza

Основатель музыкальной группы Smash Mouth Стивен Харвелл скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на менеджера объединения.

До этого СМИ сообщали, что музыкант долгие годы проходил лечение от печеночной недостаточности. Как сообщал его менеджер, некоторое время Харвелл находился под присмотром медиков в больнице, однако недавно был отправлен домой.

О проблемах со здоровьем Харвелла стало известно в 2021 году. Тогда на одном из концертов Smash Mouth музыкант невнятно говорил и кричал на зрителей. Позже его близкие подтвердили СМИ, что он страдает от кардиомиопатии, сердечной недостаточности и энцефалопатии Вернике. Тогда же музыкант сообщил об уходе из группы.

Стивен Харвелл родился в 1967 году в Калифорнии. Он начал свою музыкальную карьеру в качестве рэп-исполнителя, после чего в 1994 году сформировал Smash Mouth. Одной из популярных композиций объединения является The Monkees I'm A Believer, ставшая саундтреком к мультфильму "Шрек". Помимо этого, на счету группы есть треки Walkin' on the Sun, All Star и Then The Morning Comes.