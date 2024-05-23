23 мая, 19:23Политика
Стрелявший в Фицо выступал против прекращения поставок оружия ВСУ
Фото: ТАСС/AP/Radovan Stoklasa
Совершавший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула был не согласен с решениями властей республики и выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление суда.
В сообщении говорится, что в ходе допроса Цинтула заявил о своем несогласии, касающемся закрытия Офиса специальной прокуратуры, с преследованием работников культуры и СМИ. Кроме того, он считает отказ в отправке военной помощи Украине предательством по отношению к Европейском союзу.
Ранее вице-спикер Национального совета республики Любош Блаха заявил, что Цинтула придерживается проукраинских взглядов и является политическим фанатиком из "их собственного лагеря".
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, политик упал на землю. В данный момент его состояние остается тяжелым, но стабильным.
Новости мира: покушение на премьера Словакии могло иметь политические мотивы