Прокуратура взяла на контроль ситуацию со сбоем в системе бронирования Leonardo

Фото: 123RF.com/artoleshko

Московская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия из-за сбоя в системе бронирования авиабилетов Leonardo, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что для защиты прав пассажиров в аэропортах московского авиаузла находятся сотрудники прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При выявлении нарушений будут приняты предусмотренные законом меры реагирования.

Сбой в системе Leonardo возник 26 января. В связи с этим ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов и их возврат. Такая ситуация сложилась у авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Ямал", "Ижавиа", Smartavia, Nordwind, "Уральские авиалинии", UTair и Belavia.

Для восстановления работоспособности системы бронирования авиабилетов создан оперативный штаб. Уточнялось, что проблемы были замечены на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел".

Как отмечали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, данный сбой может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров. Системой Leonardo пользуются свыше 60 авиакомпаний, а в России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов.