Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 17:13

Транспорт

Прокуратура взяла на контроль ситуацию со сбоем в системе бронирования Leonardo

Фото: 123RF.com/artoleshko

Московская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия из-за сбоя в системе бронирования авиабилетов Leonardo, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что для защиты прав пассажиров в аэропортах московского авиаузла находятся сотрудники прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При выявлении нарушений будут приняты предусмотренные законом меры реагирования.

Сбой в системе Leonardo возник 26 января. В связи с этим ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов и их возврат. Такая ситуация сложилась у авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Ямал", "Ижавиа", Smartavia, Nordwind, "Уральские авиалинии", UTair и Belavia.

Для восстановления работоспособности системы бронирования авиабилетов создан оперативный штаб. Уточнялось, что проблемы были замечены на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел".

Как отмечали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, данный сбой может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров. Системой Leonardo пользуются свыше 60 авиакомпаний, а в России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов.

Читайте также


транспорт

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика