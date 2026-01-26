Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 18:29

Политика
Главная / Новости /

FT: Зеленский согласился на переговоры с Россией, чтобы не разозлить Трампа

Зеленский согласился на переговоры с Россией, чтобы не разозлить Трампа – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на проведение переговоров с Россией в Абу-Даби, потому что не хотел разозлить американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times.

В публикации сказано, что также согласие Зеленского на переговоры связано и с усталостью украинского народа от боевых действий.

При этом Украина и ее союзники пока не считают, что Россию нужно слушать на переговорах, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" политолог Дмитрий Солонников.

Он подчеркнул, что подвижек касательно урегулирования конфликта нет из-за того, что России навязывают заранее принятую на Западе идею.

"И здесь российская сторона высказалась достаточно однозначно – искоренение причин конфликта подменяется разговорами о дальнейших экономических планах и инвестициях", – отметил политолог.

По словам Солонникова, более успешными в Абу-Даби стали переговоры России и США об экономическом сотрудничестве.

Первая часть переговоров Москвы, Вашингтона и Киева прошла в Абу-Даби 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома указали, что она была продуктивной. Вторая часть встречи состоялась 24 января.

Как рассказал Зеленский, стороны в Абу-Даби обсуждали мирный план из 20 пунктов. Помимо этого, уточнил он, обсуждалось множество проблемных вопросов.

Самолет с российской делегацией вернулся в Москву из Абу-Даби

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика