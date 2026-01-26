FT: Зеленский согласился на переговоры с Россией, чтобы не разозлить Трампа

26 января, 18:29Политика
Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на проведение переговоров с Россией в Абу-Даби, потому что не хотел разозлить американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times.
В публикации сказано, что также согласие Зеленского на переговоры связано и с усталостью украинского народа от боевых действий.
При этом Украина и ее союзники пока не считают, что Россию нужно слушать на переговорах, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" политолог Дмитрий Солонников.
Он подчеркнул, что подвижек касательно урегулирования конфликта нет из-за того, что России навязывают заранее принятую на Западе идею.
"И здесь российская сторона высказалась достаточно однозначно – искоренение причин конфликта подменяется разговорами о дальнейших экономических планах и инвестициях", – отметил политолог.
По словам Солонникова, более успешными в Абу-Даби стали переговоры России и США об экономическом сотрудничестве.
Первая часть переговоров Москвы, Вашингтона и Киева прошла в Абу-Даби 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома указали, что она была продуктивной. Вторая часть встречи состоялась 24 января.
Как рассказал Зеленский, стороны в Абу-Даби обсуждали мирный план из 20 пунктов. Помимо этого, уточнил он, обсуждалось множество проблемных вопросов.
