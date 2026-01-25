Форма поиска по сайту

25 января, 16:00

Политика
NYT: США и Украина обсуждали возможное размещение миротворцев в части ДНР

США и Украина обсуждали возможное размещение миротворцев в части ДНР – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Переговорщики США и Украины обсуждали возможное размещение в части ДНР нейтральных сил в качестве миротворцев или создание демилитаризованной зоны. Об этом пишет газета New York Times.

При этом в издании напомнили, что Россия выступает против подобного решения.

Первая часть трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошла 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что она была продуктивной. Второй день переговоров по Украине прошел 24 января.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны успели многое обсудить, а также назвал разговоры конструктивными. Он подтвердил, что Украина готова к новому раунду переговоров.

По данным СМИ, следующая встреча назначена на 1 февраля. Наиболее сложным в трехсторонних переговорах является территориальный вопрос, отмечают журналисты.

