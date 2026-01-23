NBC: Белый дом считает, что первый день переговоров в Абу-Даби прошел продуктивно

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В администрации Белого дома считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.

"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", – заявил он в эфире телеканала.

Первый день переговоров в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины прошел в пятницу, 23 января.

Российская делегация действует по конкретным указаниям Владимира Путина. Ее возглавляет начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков.

Американскую сторону, в свою очередь, представляют специальный посланник президента и его зять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждается вопрос Донбасса.