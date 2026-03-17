Эксперт Бегюрджю: туристам в Стамбуле нужно проигнорировать мошенника с щеткой

Фото: 123RF.com/dotshock

Игнорирование или угроза полицией могут стать эффективными методами при попадании туристами в проверенный временем обман с якобы упавшей щеткой в Стамбуле. Рекомендацию дал турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бегюрджю.

Данная схема, при которой мошенники, выдавая себя за чистильщиков обуви, случайно роняют щетку перед иностранцами, все еще является довольно распространенной, обратил внимание эксперт. Если же путешественники поднимают предмет и пытаются вернуть его, аферисты предлагают бесплатно почистить обувь, однако после оказания услуги выясняется, что она была платной.

В такой ситуации, по словам Бегюрджю, ни в коем случае нельзя вступать в контакт со злоумышленником.

"Вы не обязаны поднимать чужую щетку и отдавать ее, даже если вам предлагают "бесплатную чистку" – не соглашайтесь. Если мошенник пытается удерживать вас за обувь, сумку, руку – сразу уходите от него. Используйте фразы: "Нет, не трогайте меня", "Мне не нужна услуга", "Я вызову полицию", – рассказал специалист в беседе с РИА Новости.

Однако, если аферист все же начинает требовать деньги, эксперт настоятельно призывает не вступать в торг, поскольку в противном случае это создаст впечатление соглашения на изначально навязанную услугу.

Вместе с тем Бегюрджю посоветовал не давать деньги и не показывать свои банковские карты, также нелишним будет записывать видео, чтобы иметь доказательства навязывания услуги. При обращении в полицию следует объяснить, что мошенник предложил якобы бесплатную услугу, но затем потребовал оплату и пришлось заплатить из-за ощущения угрозы.

Ранее стало известно, что новая мошенническая схема начала распространяться в ОАЭ. После иранских ракетных атак злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные россиян.

Аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками несуществующего отдела Dubai Crisis Management, и под предлогом ЧС выманивают конфиденциальную информацию у резидентов и гостей страны.