Российские туристы столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл на Бали

Фото: 123RF.соm/balinature

На индонезийском острове Бали россияне начали сталкиваться с мошенниками при долгосрочной аренде частных вилл. Стратегия злоумышленников напоминает "схему Долиной", рассказали РИА Новости пострадавшие.

По словам туристов, посредники берут оплату за недвижимость, не имея на это прав.

В частности, Анастасия из Новосибирска рассказала, что ее семья арендовала виллу через агента, который представился законным посредником владельца. Аренду оплатили сразу на год вперед – до февраля 2027 года. Однако позже на объект приехал настоящий владелец и заявил, что деньги он не получал.

"Он повесил на дом замок и сказал, что мы заплатили не тому человеку. Сейчас нам предлагают съехать и самостоятельно требовать деньги обратно у агента", – рассказала собеседница журналистов.

По ее словам, посредник обещает вернуть средства, но вероятность этого невысока.

Ранее сообщалось, что новая мошенническая схема начала распространяться в ОАЭ. После иранских ракетных атак, злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные россиян.

Аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками несуществующего отдела "Dubai Crisis Management", и под предлогом ЧС выманивают конфиденциальную информацию у резидентов и гостей страны.