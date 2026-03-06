ДТП с несколькими авто произошло в Ходынском тоннеле в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в Ходынском тоннеле на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В тоннеле на Ленинградском проспекте столкнулись грузовик, "Газель" и такси, уточнило Агентство "Москва" со ссылкой на источник. На место прибыли сотрудники оперативных служб города.

По словам собеседника журналистов, в результате ДТП пострадал таксист – его зажало в автомобиле. Спасателям удалось извлечь мужчину, после чего он был экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами.

Водителей призвали выбирать пути объезда, так как движение в сторону центра затруднено. Перекрыто 2 полосы из 5.

Ранее несколько автомобилей попали в аварию на Волоколамском шоссе в Москве. Машины столкнулись в районе дома 16. На месте ДТП также работали сотрудники оперативных служб.