Дело завели после падения пенсионерки в открытый канализационный люк в Нальчике

Фото: ТАСС/URA.RU/Московец Илья

Уголовное дело возбудили в Нальчике после падения пожилой женщины в открытый канализационный люк. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от дома 93 на улице Пушкина. Открытый люк был засыпан мусором, поэтому 73-летняя женщина не заметила его. В результате падения пострадавшая получила множественные переломы.

Контролировать обеспечение безопасности данного канализационного люка должны были сотрудники МУП "Нальчикский водоканал", однако крышку они так и не установили.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для сбора и закрепления доказательств.

Ранее мужчина по дороге с работы провалился в открытый канализационный колодец в Чехове. Во время падения его телефон разбился, однако он смог позвонить жене, которая передала информацию спасателям. Специалисты вытащили пострадавшего с помощью своего оборудования.

