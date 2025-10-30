В Москве спасли спаниеля, провалившегося в канализационный люк

В Москве спасли провалившегося в канализационный люк спаниеля по кличке Эльза. Об этом сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Инцидент произошел 26 октября на улице Годовикова. Женщина обратилась к спасателям, рассказав, что ее 10-летняя собака провалилась в открытый люк.

Прибыв на место происшествия, сотрудники "СпасРезерва" заметили на глубине 4 метров в желобе водоотводной системы Эльзу, которая по шею находилась в воде. При этом голова питомца лежала на приступке, возвышающемся над водой.

Сперва сотрудники АО "Мосгаз" проверили газоанализатором воздух, исключив скопление опасных веществ. После этого спасатель спустился на дно коллектора по лестнице, посадил собаку в переноску, которую вытянули на поверхность.

Через некоторое время животное было возвращено хозяйке. Никаких травм Эльза не получила, на ее теле обнаружили лишь царапины.

"Хозяйка Эльзы очень нервничала, и рядом с ней постоянно находился спасатель, оказывавший ей психологическую поддержку", – отметили в "СпасРезерве".

Ранее сотрудники Мособлпожспаса спасли собаку с окруженного водой острова, находившегося в лесу возле поселка Запрудня Талдомского округа. Об инциденте сообщили очевидицы, которые заметили отрезанное от суши животное во время прогулки.

Водную преграду специалист преодолел в водонепроницаемых штанах, вооружившись палкой для прощупывания дна. Обезопасив руки защитными перчатками и убедившись, что пес настроен дружелюбно, спасатель взял собаку на руки и перенес на берег. После животное убежало.

