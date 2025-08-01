Сотрудники МЧС спасли хаски из 9-метрового колодца в Калининградской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели достали хаски из 9-метрового колодца с водой в поселке Васильково Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Собака по имени Шаста находилась в заточении в колодце и жалобно скулила. Однако хозяева не смогли вытащить питомца и вызвали спасателей. Специалисты с помощью трехколенной лестницы спустились к псу, застраховали универсальной спаспетлей и вытащили его на поверхность.

Ранее стало известно, что волонтеры в Санкт-Петербурге четыре дня пытаются достать застрявшего в стене набережной кота. Предположительно, животное попыталось спастись и забралось в щель в граните на Фонтанке, но выбраться обратно не смогло.

Волонтеры хотели заманить кота в ловушку едой, однако он оказался сыт. Спасательная операция осложняется предстоящим подъемом уровня воды.