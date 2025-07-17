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17 июля, 14:05

Происшествия

В Подмосковье спасли лосей, застрявших на гидроузле

Видео: Москва 24

В Подмосковье спасли двух лосей, которые были заблокированы на территории Истринского водохранилища. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Рогатые доплыли до берега и скрылись в чаще леса.

До этого специалисты приняли решение отогнать лосей к обрыву, чтобы животные смогли безопасно скатиться вниз и самостоятельно выбраться из воды. Один из лосей попал в "бассейн", однако второго сохатого сначала не удалось подтолкнуть к краю, поскольку он находился в стрессовом состоянии.

Истринская городская прокуратура проконтролирует ситуацию и проверит исполнение закона об охране объектов животного мира, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили информацию о том, что животные не могут самостоятельно покинуть территорию водохранилища, расположенного в поселке гидроузла имени Куйбышева.

В сообщении уточнялось, что необходимые меры по спасению животных принимают сотрудники прокуратуры и комитет лесного хозяйства Московской области. В случае необходимости к ним мог присоединиться специалист по вакцинированию. Такая мера помогает обеспечивать безопасность при перемещении лосей.

Ранее спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин" на Монтажной улице в Москве. Специалисты нашли животных по звуку, но пространство оказалось плотно заполнено. Пришлось снять часть конструкции.

Комитет лесного хозяйства проведет операцию по спасению застрявших лосей

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