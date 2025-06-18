Тигренок из Подмосковья передан в центр реабилитации диких животных

Тигренок, которого содержали в частном доме в Подмосковье, передан в центр реабилитации диких животных, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, собственник дома не смог подтвердить законность владения 10-месячным животным приехавшим на место правоохранителям. Мужчина рассказал, что купил тигра в прошлом году в другом российском регионе, после чего перевез его в Московскую область.

В результате животное было изъято под контролем работников Пушкинской городской прокуратуры. Кроме того, изъятию подлежит и 3-месячный детеныш леопарда, который был обнаружен во время осмотра дома.

Правоохранители узнали, что тигренка содержат в селе Царево в Пушкинском городском округе, во время мониторинга социальных сетей. Позже сотрудники прокуратуры установили, что в том же доме проживают трое несовершеннолетних детей.

При этом изначально семья отказывалась отдавать хищника, в связи с чем сотрудники ведомства совместно с работниками межрегионального управления Росприроднадзора начали работать над передачей животного в специализированную организацию.