18 июня, 14:37Происшествия
Тигренок из Подмосковья передан в центр реабилитации диких животных
По данным ведомства, собственник дома не смог подтвердить законность владения 10-месячным животным приехавшим на место правоохранителям. Мужчина рассказал, что купил тигра в прошлом году в другом российском регионе, после чего перевез его в Московскую область.
В результате животное было изъято под контролем работников Пушкинской городской прокуратуры. Кроме того, изъятию подлежит и 3-месячный детеныш леопарда, который был обнаружен во время осмотра дома.
Правоохранители узнали, что тигренка содержат в селе Царево в Пушкинском городском округе, во время мониторинга социальных сетей. Позже сотрудники прокуратуры установили, что в том же доме проживают трое несовершеннолетних детей.
При этом изначально семья отказывалась отдавать хищника, в связи с чем сотрудники ведомства совместно с работниками межрегионального управления Росприроднадзора начали работать над передачей животного в специализированную организацию.
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