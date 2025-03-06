В Москве спасли самца пумы, которого незаконно содержали в квартире в Кунцеве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Московский зоопарк прибыл самец пумы Геркулес, которого изъяли у жителя столицы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на зоосад.

"Мужчина несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника, тем самым создавая серьезную опасность для окружающих", – говорится в сообщении.

В результате суд Можайского района привлек мужчину к административной ответственности и постановил изъять животное. Как рассказал зоопарк, 6 марта хозяин передал пуму сотрудникам зоосада.

В настоящее время Геркулес находится на карантине в неэкспозиционном помещении. Врачи поставили ему предварительный диагноз – эпилепсия и хроническая энтеропатия.

"Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии", – уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Теперь за состоянием самца пумы будут наблюдать ветврачи. Специалисты проведут ему необходимые дополнительные тесты, если они потребуются.

Пресс-служба зоосада предупредила, что содержание пумы в квартире особенно опасно для самого хищника, поскольку дикие звери подвергаются стрессу в нестандартной обстановке, из-за чего у них могут появиться заболевания.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после обнаружения трехмесячной львицы в открытой продаже за 260 тысяч рублей.

Эксперты диагностировали у животного неправильное развитие из-за ненадлежащих условий содержания. Ему не обеспечивали сбалансированный и специально адаптированный режим питания и уход, что привело к боли и страданиям. Это проявлялось в виде обезвоживания, истощения, множественных кожных поражений и значительного отставания в росте.

