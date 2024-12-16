ФСБ РФ пресекла попытку продажи трех соколов-кречетов на Чукотке

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ изъяли трех планировавшихся на продажу краснокнижных сокола-кречета на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району пресечена незаконная добыча и оборот соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу РФ. При осмотре транспортного средства у жителя Анадырского района Чукотского автономного округа обнаружены и изъяты три особи сокола-кречета", – отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники службы нашли приспособления для содержания и транспортировки птиц. Задержанный хранил соколов для продажи третьим лицам.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ.

Ранее двух котят породы африканский сервал пытались незаконно вывезти с территории России. Двухмесячных животных обнаружили сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС). Состояние напуганных котят было удовлетворительное, но с незначительными признаками истощения. Данная порода подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

