Двух котят сервала пытались незаконно вывезти из РФ

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Двух котят породы африканский сервал пытались незаконно вывезти с территории России. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.

"Вероятнее всего, они были предназначены для продажи на черном рынке и перемещались без необходимых разрешительных документов", – пояснили в ведомстве.

Данная порода подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Отмечается, что двухмесячных животных обнаружили сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС). Состояние напуганных котят удовлетворительное, но с незначительными признаками истощения, говорится в материале ведомства.

Там добавили, что животных временно приютит парк львов "Земля Прайда", затем их отправят на содержание в Липецкий зоопарк.

Ранее домодедовские таможенники пресекли попытку вывоза из РФ трехмесячного котенка сервала, который находится под угрозой исчезновения. Животное пытался вывезти в Нью-Йорк транзитом через Турцию американский гражданин.

Он предоставил сотрудникам аэропорта сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. После изъятия животное отправили в один из центров передержки для диких животных в Подмосковье.

Пассажир в Домодедово пытался незаконно вывезти в США котенка сервала