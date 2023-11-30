Таможенники в Домодедово обнаружили у пассажира незадекларированные кольца и часы Cartier

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажира, прибывшего рейсом из ОАЭ, незадекларированные ювелирные изделия Cartier на сумму 5,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Нарушителем оказался 40-летний россиянин. Его остановили, когда он проходил "зеленый" коридор. Во время досмотра в ручной клади мужчины нашли два кольца и наручные часы французского ювелирного дома, чеки и сертификаты к ним.

Экспертиза установила, что изделия выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов и корундов. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1,3 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров". За это грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее таможенники Домодедово пресекли попытку вывоза в США трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения. Экзотического хищника пытался вывезти в Нью-Йорк транзитом через Турцию американский гражданин.

До этого в Домодедово пресекли попытку ввоза в Россию золотых часов за семь миллионов рублей. Часы из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов обнаружили у 52-летней женщины. Она прилетела в Москву из Дубая.

"Московский патруль": во Внуково пресекли контрабанду американских кроссовок