Таможенники в Домодедово изъяли у пассажирки часы стоимостью 7 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали пассажирку рейса Дубай – Москва при попытке ввоза незадекларированных часов за 7 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Часы из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов обнаружили у 52-летней женщины.

"При досмотре багажа пассажирки инспекторы нашли фирменную упаковку для элитных наручных часов швейцарской марки Chopard, после чего женщина добровольно сняла с руки наручные часы и предъявила их к таможенному контролю", – говорится в сообщении.

Сейчас в отношении пассажирки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее в Казани сотрудники ФТС задержали мужчину, который пытался нелегально провезти в РФ часы Rolex суммарной стоимостью 10 миллионов рублей. 40-летний россиянин прилетел в Казань из Дубая. Сами часы, которые оказались подлинными, а также фирменные карты и визитницы от них он примотал клейкой лентой к животу и ногам.

