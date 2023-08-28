Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду швейцарских часов стоимостью 4,5 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможенного контроля изъяли у россиянина, прилетевшего в столичный аэропорт Шереметьево из турецкого Стамбула, незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"При досмотре его чемодана инспекторы нашли фирменную упаковку Audemars Piguet и документы. Сами часы мужчина перевозил на руке", – сообщили в ведомстве.

53-летний мужчина рассказал, что приобрел часы в Лондоне за 42 тысячи фунтов стерлингов и не знал, что товар подлежит обязательной декларации при перевозе через границу. Корпус часов был изготовлен из керамики и золота 750-й пробы.

В настоящее время в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды ювелирных изделий.

В ФТС напомнили, что перевозить самолетом без декларирования для личного использования можно товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов.

До этого сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой цепью из золота стоимостью 9 миллионов рублей. При этом сам пассажир сообщил, что приобрел ювелирное изделие за 50 тысяч рублей. По результатам проверки цепь из золота изъяли.



Таможенники изъяли у пассажира почти 8 млн рублей в аэропорту Шереметьево