В Иране задержали контрабандистку, перевозившую 547 единиц антиквариата

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На границе Ирана и Афганистана была задержана женщина, которая перевозила 547 предметов исторического антиквариата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

"Офицерам пограничной службы, дислоцированным на пограничный пункт Милак, удалось задержать женщину, незаконно въехавшую в Иран. В ходе досмотра они обнаружили у нее 547 предметов исторического антиквариата, обладающих культурно-исторической ценностью", – сообщают СМИ.

Общая стоимость конфискованных предметов пока не определена. Сообщается, что весь антиквариат относится к эпохе Османской империи (XV – XX века) и правления династии Каджаров в Иране (конец XVIII – начало XX века). Среди предметов – 208 колец, две пары часов, 82 ювелирных изделия, 12 браслетов, 133 монеты и 110 предметов неизвестного цвета.

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