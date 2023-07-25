Пограничники ФСБ изъяли 1,5 тонны бивней мамонта из тайника в Хабаровском крае

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 тонны бивней мамонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны. В Бикинском районе Хабаровского края изъяты более 1,5 тонны мамонтовых бивней без документов, подтверждающих законность их добычи", – говорится в сообщении.

Бивни в полипропиленовых мешках были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения. По предварительной оценке, их стоимость составляет 50 миллионов рублей.

По результатам проверки произошедшего будет принято процессуальное решение.

До этого у контрабандистов в Подмосковье изъяли более 300 лап медведя и скелет тигра. Помимо этого, у них нашли свыше 1,7 тонны краба в живом и варено-мороженом виде без документов. По предварительным данным, их стоимость оценивается в четыре миллиона рублей.

