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Россиянина задержали в Белоруссии за незаконный ввоз крупной суммы и средств самозащиты
Фото: customs.gov.by
Сотрудники таможенного комитета Белоруссии задержали на границе с Литвой россиянина, попытавшегося ввезти на территорию страны крупную сумму денег и средства самозащиты. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.
"Гражданин Российской Федерации намеревался незаконно ввезти из Германии в Россию более 115 тысяч долларов в эквиваленте и средства самозащиты", – говорится в сообщении.
В процессе пересечения белорусско-литовской границы по зеленому коридору мужчина сообщил, что не имеет при себе предметов для декларации. Однако при осмотре его легкового автомобиля пограничники, помимо денег, обнаружили аэрозольные баллончики и устройства, перцовые баллончики, электрошокер, пневматический пистолет, газовый пистолет со снаряженной 6 патронами обоймой.
В личных вещах и карманах россиянина пограничники нашли более 100 тысяч евро, 400 тысяч рублей и польские злотые.
По факту незаконного перемещения наличных средств через границу в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь гражданину РФ может грозить административная ответственность в виде штрафа, ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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