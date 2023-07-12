Россиянина задержали в Белоруссии за незаконный ввоз крупной суммы и средств самозащиты

Фото: customs.gov.by

Сотрудники таможенного комитета Белоруссии задержали на границе с Литвой россиянина, попытавшегося ввезти на территорию страны крупную сумму денег и средства самозащиты. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

"Гражданин Российской Федерации намеревался незаконно ввезти из Германии в Россию более 115 тысяч долларов в эквиваленте и средства самозащиты", – говорится в сообщении.

В процессе пересечения белорусско-литовской границы по зеленому коридору мужчина сообщил, что не имеет при себе предметов для декларации. Однако при осмотре его легкового автомобиля пограничники, помимо денег, обнаружили аэрозольные баллончики и устройства, перцовые баллончики, электрошокер, пневматический пистолет, газовый пистолет со снаряженной 6 патронами обоймой.

В личных вещах и карманах россиянина пограничники нашли более 100 тысяч евро, 400 тысяч рублей и польские злотые.

По факту незаконного перемещения наличных средств через границу в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь гражданину РФ может грозить административная ответственность в виде штрафа, ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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