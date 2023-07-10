Более 300 лап медведя и скелет тигра изъяли у контрабандистов в Подмосковье

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Российские пограничники пресекли попытку перевезти останки краснокнижных животных в другую страну. Контрабандисты пытались вывезти 310 лап медведя и скелет тигра, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Пограничной службой ФСБ России пресечена попытка организации канала контрабандного перемещения в одну из стран Ближнего Востока живого краба и дериватов диких животных, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

ФСБ совместно с Росгвардией задержала двоих злоумышленников в Подмосковье. У них нашли свыше 1,7 тонны краба в живом и варено-мороженом виде без документов. По предварительным данным, их стоимость оценивается в четыре миллиона рублей.

Помимо этого, у контрабандистов изъяли 79 рогов сайгака и около 10 килограммов пантов марала.

Ранее сообщалось, что в Домодедово в рюкзаке россиянина, прилетевшего из Южно-Африканской Республики (ЮАР), нашли свыше 350 экзотических животных. Из-за резкой смены температурного режима и неправильной транспортировки часть особей погибла.

Прилетевший в Петербург из ЮАР пассажир пытался провезти хамелеона в ботинке