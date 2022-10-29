Таможня пресекла попытку доставить в Москву ядовитых ящериц из Белоруссии

Фото: пресс-служба Центрального таможенного управления

Центральное таможенное управление сообщило о предотвращении попытки ввоза в столицу ядовитых ящериц из Белоруссии, передает Агентство "Москва".

"Сотрудники Брянской таможни обнаружили живых ящериц в хозяйственной сумке при досмотре микроавтобуса из Республики Беларусь на пункте пропуска "Красный камень". Животные были завернуты в матерчатые свертки и находились в четырех картонных коробках", – сообщили в управлении.

Мужчина, у которого нашли представителей семейства ядозубов, заявил, что получил груз на автовокзале в Гомеле. Необходимых ветеринарных документов о происхождении животных у него при себе не оказалось.

В настоящий момент ящерицы переданы на контроль специалистам Россельхознадзора. Животных перенаправят в ветеринарные органы Белоруссии. Водитель микроавтобуса привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.

Как рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев, действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает несколько возможных санкций для владельцев домашних животных. В частности, определяется перечень хищников, которые запрещены к домашнему содержанию.

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