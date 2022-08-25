Депутат заявил о необходимости проверки инцидента с выгулом дикой пумы в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Случаю с выгулом в Можайском районе столицы дикой пумы необходима правовая оценка, заявил депутат Госдумы Евгений Попов.

"Абсолютно неважно, что приближаются выборы, кандидат это или депутат, или активист. Человек совершил, на мой взгляд, определенный проступок, который нуждается как минимум в правовой оценке. Здесь прослеживаются следы административного правонарушения, потому что как минимум без намордника дикое, опасное животное гуляет по замечательному московскому району", – сказал он РИА Новости.

Попов подчеркнул необходимость проверки условий содержания пумы в домашних условиях, так как это строго регламентировано законом.

По его словам, жители района не в первый раз жалуются на человека с пумой. Депутат пообещал заняться данным вопросом и с точки зрения общественного надзора.

Парламентарий также отметил неуважительное поведение героя видеоролика.

"Здесь надо разобраться, потому что в принципе гражданин выходит за правовое поле, его деятельность нуждается в оценке. Он живет не в деревне, а в мегаполисе и должен следовать правилам", – заключил он.

Ранее юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев сообщил, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает целый ряд санкций для владельцев домашних животных за нарушения правил их содержания.

Эксперт пояснил, что предельное количество домашних питомцев определяется возможностью владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В частности, в постановлении правительства РФ от 22 июня 2019 года приведен список животных, запрещенных к содержанию в жилом помещении. Среди них манул, медведь, гепард, беркут, пума, питон.

