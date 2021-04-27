Законопроект об обязательном чипировании домашних животных внесли в Госдуму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Члены госсобрания Республики Башкортостан внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном чипировании домашних животных. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Авторы законопроекта считают, что дополнение общих требований к содержанию питомцев их владельцами положением об обязательном чипировании поможет решить несколько важных вопросов, которые связаны с ответственным обращением с животными.
"В частности, облегчить поиск потерявшегося питомца, обеспечить возможность свободного путешествия с животным, привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу, обезопасить заражение общими для животного и человека заболеваниями", – отмечается в материале.
Кроме того, по мнению авторов инициативы, законопроект позволит решить проблему установления хозяина напавшей на человека собаки.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на изъятие домашних животных у должников. По новым правилам у должников нельзя будет изымать животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.
Также в конце марта в Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Новые правила помогут возвращать питомцев хозяевам, а также штрафовать за оставление их на улице.
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