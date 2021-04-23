Совфед одобрил закон о запрете изымать домашних животных у граждан за долги

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Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на изъятие домашних животных у должников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Законом вносятся поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса, расширяя перечень имущества, которое не может быть взыскано по исполнительным документам. По новым правилам у должников нельзя будет изымать животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Авторами принятой инициативы выступили глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее закон приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении.

Также в конце марта в Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Новые правила помогут возвращать питомцев хозяевам, а также штрафовать за оставление их на улице.