В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил лицензировать ветеринарную деятельность, сообщает РИА Новости. Он заявил о необходимости создать реестр ветеринарных врачей.

"Нас очень беспокоит то, что происходит сегодня с лечением домашних животных... Мы выступаем за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности, и соответствующую инициативу мы подготовили", – сказал Бурматов.

По его мнению, ветеринарные клиники должны лицензироваться, поскольку они имеют дело с живыми существами.

Также депутат предложил инициативу, которая касается специфики лечения животных. В частности, если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, парламентарий предлагает разрешить использовать препараты из медицинского перечня. Он напомнил, что эта формула является протоколом во многих странах.

Бурматов добавил, что фактически в России такая же система, но, по его словам, все делается "из-под палки": владельцу животного предлагается самому купить тот или иной препарат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который ограничивает возможность проведения на животных хирургических операций и других процедур в нелечебных целях без показаний ветеринаров. Действующий закон "Об ответственном обращении с животными" не содержит нормы защиты животных от ряда хирургических операций, которые способны нанести вред здоровью питомцев.

Депутаты Мосгордумы предложили ввести термин "проведение на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях", а также добавить к определению "жестокое обращение с животным" случаи причинения питомцам сильной боли или вреда. Кроме того, они хотят закрепить принцип недопустимости жестокого обращения с животными и ввести запрет на операции, направленные на изменение внешнего вида питомцев.