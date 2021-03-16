Госдума приняла закон о просветительской деятельности в образовании

15:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность".
Под данным понятием подразумевается деятельность, проводимая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях развития человека.
Согласно проекту закона, кабмин получит полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
Просветительскую деятельность проводят органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.
Высшие учебные заведения должны будут получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения, чтобы подписывать соглашения о международном сотрудничестве.
Инициативу внесли парламентарии СФ и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Они отмечают, что такие нововведения нужны, чтобы не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс". Новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Госдума в марте 2021 года рассмотрит законопроект о приоритетном поступлении детей из многодетных семей в высшие учебные заведения. Изменения могут быть внесены в статью 73 Федерального закона "Об образовании в РФ".
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