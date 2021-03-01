Детям из многодетных семей предложили давать приоритет при поступлении в вузы

08:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума в марте 2021 года рассмотрит законопроект о приоритетном поступлении детей из многодетных семей в высшие учебные заведения. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, изменения могут быть внесены в статью 73 федерального закона "Об образовании в РФ".
Согласно законопроекту, абитуриентам из семей с тремя и более детьми могут предоставить преимущественное право на зачисление по программам бакалавриата и специалитета. При этом важным условием является успешное прохождение вступительных испытаний.
Авторы законопроекта – вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова и сенаторы Инна Святенко и Евгения Бибикова – объяснили свою инициативу необходимостью реализовать меры поддержки многодетных семей.
"В послании [президента РФ Федеральному собранию] отмечено, что в основе долгосрочной политики поддержки семьи должны стоять конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, в том числе многодетные семьи", – указано в пояснительной записке к документу.
По словам Святенко, законопроект о приоритетном зачислении абитуриентов из многодетных семей уже получил поддержку в правительстве.
В феврале Владимир Путин подписал закон, согласно которому бессрочно продляются льготы для сирот при поступлении в вузы. Кроме того, продляется действие права на бюджетные места для инвалидов, получивших травмы на военной службе.
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