Детям из многодетных семей предложили давать приоритет при поступлении в вузы

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Госдума в марте 2021 года рассмотрит законопроект о приоритетном поступлении детей из многодетных семей в высшие учебные заведения. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, изменения могут быть внесены в статью 73 федерального закона "Об образовании в РФ".

Согласно законопроекту, абитуриентам из семей с тремя и более детьми могут предоставить преимущественное право на зачисление по программам бакалавриата и специалитета. При этом важным условием является успешное прохождение вступительных испытаний.

Авторы законопроекта – вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова и сенаторы Инна Святенко и Евгения Бибикова – объяснили свою инициативу необходимостью реализовать меры поддержки многодетных семей.

"В послании [президента РФ Федеральному собранию] отмечено, что в основе долгосрочной политики поддержки семьи должны стоять конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, в том числе многодетные семьи", – указано в пояснительной записке к документу.

По словам Святенко, законопроект о приоритетном зачислении абитуриентов из многодетных семей уже получил поддержку в правительстве.

В феврале Владимир Путин подписал закон, согласно которому бессрочно продляются льготы для сирот при поступлении в вузы. Кроме того, продляется действие права на бюджетные места для инвалидов, получивших травмы на военной службе.