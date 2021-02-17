Путин бессрочно продлил льготы сиротам при поступлении в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин продлил право детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах по квоте. Президент РФ подписал соответствующий закон.

В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, указано, что льгота подразумевает квоту в размере 10% от общего числа бюджетных мест в вузах. Воспользоваться ей можно бессрочно.

Согласно обновленному законодательству, за детьми-сиротами остается особое право на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Для них также допускается зачисление по квоте при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

На льготу ранее могли претендовать также дети-инвалиды, инвалиды I и II групп и инвалиды с детства. Однако срок действия прошлой редакции данной законодательной нормы истек 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что льготы при поступлении могут ввести для детей сотрудников МВД и Росгвардии. По данным СМИ, соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

