ГД приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы

15:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Закон о бессрочном продлении льгот для сирот принят в третьем, окончательном чтении, сообщается на официальном сайте Государственной думы.
Согласно принятому закону, продление льгот на обучение по программам бакалавриата и специалитета действует при успешном прохождении вступительных испытаний в рамках установленной квоты.
В настоящее время право на внеконкурсное зачисление в вузы имеют дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и граждане, получившие инвалидность вследствие травм на военной службе – им полагается 10-процентная квота от общего количества бюджетных мест. Для зачисления необходимо преодолеть минимальный порог баллов по каждому предмету. Срок действия данной льготы истекает в нынешнем году.
"Необходимость развития системы государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно озвучивалась президентом РФ Владимиром Путиным", – отмечают авторы инициативы.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о "гаражной амнистии". Согласно инициативе, предлагается предоставлять гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: