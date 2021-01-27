ГД приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закон о бессрочном продлении льгот для сирот принят в третьем, окончательном чтении, сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Согласно принятому закону, продление льгот на обучение по программам бакалавриата и специалитета действует при успешном прохождении вступительных испытаний в рамках установленной квоты.

В настоящее время право на внеконкурсное зачисление в вузы имеют дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и граждане, получившие инвалидность вследствие травм на военной службе – им полагается 10-процентная квота от общего количества бюджетных мест. Для зачисления необходимо преодолеть минимальный порог баллов по каждому предмету. Срок действия данной льготы истекает в нынешнем году.

"Необходимость развития системы государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно озвучивалась президентом РФ Владимиром Путиным", – отмечают авторы инициативы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о "гаражной амнистии". Согласно инициативе, предлагается предоставлять гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.