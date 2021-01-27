В Госдуме предложили конфисковывать животных за жестокое обращение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы намерены дополнить правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Как уточнил депутат, власти готовятся внести законопроект в Госдуму уже весной. Новые предложения планируется оформить в виде поправок, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Среди инициатив – возможность конфискации животных за жестокое обращение с ними или наложение штрафа до 100 тысяч рублей.

Также предлагается штрафовать до 30 тысяч рублей за несоблюдение требований по содержанию животных. Кроме того, штраф в размере 50 тысяч рублей может грозить при нарушениях в приютах.

Ранее в Москве мужчину задержали за расстрел кошек. Было установлено, что стрелял в животных он не первый раз.