Медведев предложил подумать об изъятии животных в случае жестокого обращения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что изъятие животного у хозяина, который жестоко с ним обращается, могло бы стать еще одной мерой ответственности, предусмотренной в административном законодательстве.

"Мне кажется, вполне можно было бы в административное законодательство в такой ситуации ввести не только штраф, который и сейчас применяется, но и отобрание животного в качестве административной меры", – сказал Медведев в ходе онлайн-приема граждан.

Он отметил, что еще нужно подумать, куда животное в данном случае помещать. По словам Медведева, "Единая Россия" в Госдуме активно занимается этим вопросом и занимает жесткую гражданскую позицию.

Порядка 21 тысячи собак и 5 тысяч кошек забрали москвичи из столичных приютов за 10 лет. Сейчас в городе создано 13 городских приютов, где содержится около 17 тысяч животных.

На протяжении последних пяти лет этот показатель остается стабильным. Это связано с регулировкой баланса между количеством отловленных кошек и собак и пристроенных.