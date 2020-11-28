Более 26 тысяч животных забрали москвичи из приютов за 10 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 21 тысячи собак и 5 тысяч кошек забрали москвичи из столичных приютов за 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
"Москва – первый город России, где начали строить приюты для животных за счет бюджетных средств. Эта работа ведется с 2007 года. Сейчас в городе создано уже 13 городских приютов. Главные задачи приютов – вернуть владельцам их потерявшихся питомцев, а также найти новых хозяев для брошенных животных", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в городских приютах все еще содержится около 17 тысяч животных. На протяжении последних пяти лет этот показатель остается стабильным. Это связано с регулировкой баланса между количеством отловленных кошек и собак и пристроенных.
"Благодаря созданной системе почти в 10 раз уменьшилось количество бездомных животных, которые обитают на улицах города", – подчеркнули в департаменте.
Там добавили, что волонтеры ежедневно уделяют внимание питомцам в приютах. В частности, они с ними гуляют и кормят. Все животные привиты, стерилизованы, чипированы, а также воспитаны: они обучены ходить в туалет.
При желании завести питомца желающий может ознакомиться с соответствующим каталогом или приехать в приют лично.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о подготовке законопроекта о регистрации, учете и идентификации животных. По его словам, процедура постановки на учет должна быть бесплатной и максимально удобной.
Также сообщалось, что осенью в Госдуму будет внесен законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с января 2021 года.
"Эволюция Москвы": приют для животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: