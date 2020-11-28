Более 26 тысяч животных забрали москвичи из приютов за 10 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 21 тысячи собак и 5 тысяч кошек забрали москвичи из столичных приютов за 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"Москва – первый город России, где начали строить приюты для животных за счет бюджетных средств. Эта работа ведется с 2007 года. Сейчас в городе создано уже 13 городских приютов. Главные задачи приютов – вернуть владельцам их потерявшихся питомцев, а также найти новых хозяев для брошенных животных", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в городских приютах все еще содержится около 17 тысяч животных. На протяжении последних пяти лет этот показатель остается стабильным. Это связано с регулировкой баланса между количеством отловленных кошек и собак и пристроенных.

"Благодаря созданной системе почти в 10 раз уменьшилось количество бездомных животных, которые обитают на улицах города", – подчеркнули в департаменте.

Там добавили, что волонтеры ежедневно уделяют внимание питомцам в приютах. В частности, они с ними гуляют и кормят. Все животные привиты, стерилизованы, чипированы, а также воспитаны: они обучены ходить в туалет.

При желании завести питомца желающий может ознакомиться с соответствующим каталогом или приехать в приют лично.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о подготовке законопроекта о регистрации, учете и идентификации животных. По его словам, процедура постановки на учет должна быть бесплатной и максимально удобной.

Также сообщалось, что осенью в Госдуму будет внесен законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с января 2021 года.

