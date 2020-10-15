В Госдуме предложили регистрировать безнадзорных собак и кошек

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Глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о подготовке законопроекта о регистрации, учете и идентификации животных, сообщает NEWS.ru.

По его словам, процедура постановки на учет должна быть бесплатной и максимально удобной.

"Так, если мне надо собаку за границу вести, то чип, а если мне этого не нужно, то я лучше бирку куплю за сто рублей, а на учет я поставил бесплатно", – сказал парламентарий.

Он отметил, что должна быть вариативность выбора – "кому клеймо-татуировку, кому чип, кому еще какой вариант". Также Бурматов считает, что должен быть переходный период от трех до пяти лет.

Депутат также уверен, что речь в законопроекте должна идти не только о домашних питомцах, но и о безнадзорных собаках и кошках.

"Иначе мы никогда не прекратим коррупцию в этой сфере, которая достигает сегодня огромных масштабов, когда непонятно, то ли было животное в приюте, то ли не было", – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что осенью в Госдуму будет внесен законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с января 2021 года.