Россиян могут обязать маркировать домашних животных – СМИ

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Законопроект об обязательной маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с января 2021 года.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз, учет домашних животных будет обязательными, чтобы предотвращать распространение заразных болезней.
При этом владельцы животных смогут самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами в зависимости от вида питомцев.
Отмечается, что кроме чипирования можно будет выбрать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. Стоимость процедуры может составить от 5 до 500 рублей.
В то же время за неисполнение обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время документ согласовывается ведомствами.
Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме готовы поддержать законопроект, если он будет доработан.
В частности, по его словам, в документе не учтена регистрация безнадзорных и диких животных, содержание которых разрешено в квартирах.
При этом президент организации "Русская гильдия кинологов" Николай Захаров указал, что на первом этапе необходимо разрешить делать маркировку на добровольной основе.
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова ранее предложила создать Единую базу чипированных животных Москвы.
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