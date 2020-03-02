В Госдуме прокомментировали идею ввести налог на домашних животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Федот Тумусов в разговоре с Москвой 24 заявил, что власти Якутска хотят ввести налог на собак и кошек не из-за хорошей жизни. По мнению политика, на отлов, стерилизацию и чипирование бездомных животных действительно тратятся огромные деньги, а выделяемых средств дотационному региону категорически не хватает.
Тумусов уточнил, что любые предложения, которые ведут к решению данной проблемы, необходимо рассматривать и обсуждать. Он также отметил, что федеральный центр мог бы принять рамочный закон, в котором бы определили порядок и примерный размер налога.
Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила с инициативой о введении налога или сбора с владельцев домашних животных. Благодаря деньгам, взысканным с хозяев собак, получится компенсировать расходы городского бюджета на борьбу с бродячими псами.
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