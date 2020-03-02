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Москва 24

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Общество

14:12

Налог на домашних собак могут ввести в Якутске

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила с инициативой о введении налога или сбора с владельцев домашних животных. Благодаря деньгам, взысканным с хозяев собак, получится компенсировать расходы городского бюджета на борьбу с бродячими псами, передает РИА Новости.

Новый налог будет обсуждаться с местными жителями, сообщила глава города на еженедельной планерке. Затрагивалась проблема, связанная с отловом бездомных зверей. Кроме того, речь шла о расходах на вакцинацию, стерилизацию и чипирование питомцев, у которых нет дома и заботящихся людей. По словам директора МУП "Жилкомсервис" Валерии Билоус, расходы на содержание одной особи составляют 14,5 тысячи рублей.

"Мы на детей пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного", – подчеркнула Авксентьева.

Она напомнила, что, согласно федеральному законодательству, государство и муниципалитеты должны нести ответственность за работу с бездомными собаками. Вопрос о том, нужен ли налог для владельцев псов, будут прорабатывать, уточнила мэр Якутска.

Ранее стало известно, что в Госдуме исключили введение налога на животных. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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