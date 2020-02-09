Разведение собак и кошек в России предложили ограничить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зоозащитники предложили ограничить разведение породистых собак и кошек в России, что позволит сократить численность бездомных животных.
По словам руководителя центра "ВИТА" Ирины Новожиловой, бездомные животные – это результат нарушения "спроса и предложения", когда животных разводят больше, чем их способны взять в дома люди. Она отметила, что это процесс, в котором задействованы "разведенцы" двух уровней: те, кто разводит животных ради бизнеса (заводчики), и те, кто разводит "по недомыслию" (обычные граждане, которые не стерилизуют питомцев).
"Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца. Это в текущих условиях является единственной разумной и гуманной мерой профилактики гибели тысяч невостребованных животных", – считает Новожилова, передает "Интерфакс".
По мнению зоозащитника, необходимо информировать граждан о проблеме и последствиях бесконтрольного разведения животных, а также создать сеть клиник, которая будет стерилизовать животных на льготных условиях.
Кроме того, Новожилова привела пример, как другие страны решают проблему бездомных животных. Например, в Англии и США стерилизация стоит намного меньше, чем налог на нестерилизованное животное. А в штате Калифорния запрещено с 2019 года продавать "неприютских" собак и кошек.
Ранее стало известно, что Минприроды утвердило новые методические указания по организации работы приютов для животных. Новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.
В документе говорится, что приюты должны указывать в правилах своей работы предельное количество животных, размеры вольеров и будок, а также размеры проходов между помещениями, где содержатся животные.
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