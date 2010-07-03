Правительство обяжет открыть подвалы в домах для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство разработало проект постановления, по которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны будут держаться открытыми, чтобы бездомные животные смогли туда попасть. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Бурматов спросил Мутко о стадии готовности документа. Ответ поступил во фракцию "Единая Россия", передает РИА Новости.

"Разработан и готовится к принятию проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме...". Проектом предлагается проветривать подвалы и технические подполья многоквартирных домов посредством постоянного открытия продуха", – ответил Мутко.

Реализация этого документа обеспечит нужный температурно-влажностный режим подвалов и поспособствует гуманному отношению к бездомным животным.

Ранее Бурматов заявил, что сейчас действует устаревший регламент из 1990-х, по которому все подвальные окна должны быть замурованы. Однако многие регионы эту норму саботируют. Кроме того, из-за отсутствия доступа котов в подвалы в них развелись крысы. Случается также, что бездомные животные оказываются запертыми в подвалах, где гибнут от голода. Другие же остаются погибать на улице из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года.

