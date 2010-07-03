Правительство обяжет открыть подвалы в домах для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство разработало проект постановления, по которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны будут держаться открытыми, чтобы бездомные животные смогли туда попасть. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Бурматов спросил Мутко о стадии готовности документа. Ответ поступил во фракцию "Единая Россия", передает РИА Новости.
"Разработан и готовится к принятию проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме...". Проектом предлагается проветривать подвалы и технические подполья многоквартирных домов посредством постоянного открытия продуха", – ответил Мутко.
Реализация этого документа обеспечит нужный температурно-влажностный режим подвалов и поспособствует гуманному отношению к бездомным животным.
Ранее Бурматов заявил, что сейчас действует устаревший регламент из 1990-х, по которому все подвальные окна должны быть замурованы. Однако многие регионы эту норму саботируют. Кроме того, из-за отсутствия доступа котов в подвалы в них развелись крысы. Случается также, что бездомные животные оказываются запертыми в подвалах, где гибнут от голода. Другие же остаются погибать на улице из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: