Минприроды утвердило правила работы приютов для животных

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Минприроды утвердило новые методические указания по организации работы приютов для животных. Новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг, передает РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

В документе говорится, что приюты должны указывать в правилах своей работы предельное количество животных, размеры вольеров и будок, а также размеры проходов между помещениями, где содержатся животные.

Также указания министерства природных ресурсов позволяют устанавливать с учетом региональных особенностей требования к размещению приюта и обустройству помещений.

Ранее правительство утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев. Теперь безнадзорных животных нужно отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели.

Животных, не проявляющих "немотивированную агрессию", в правительстве предложили выпускать на волю после стерилизации и лечения. Документ создан в рамках вступившего в силу закона "Об ответственном обращении с животными", который в конце прошлого года одобрила Госдума. Положения закона вступают в силу поэтапно. Документ полностью заработает в 2022 году.

Согласно постановлению, региональным властям предстоит регламентировать отлов безнадзорных животных. Также должна будет вестись запись отлова.

